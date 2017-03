publié le 16/03/2017 à 10:25

Avec La récompense au Théâtre Edouard VII, le dramaturge Gérald Sibleyras signe une nouvelle pièce, mise en scène par Bernard Murat. En haut de l'affiche, Daniel Russo, de retour sur scène quelques mois seulement après Jacques Daniel de Laurent Baffie, donne la réplique à Alysson Paradis, Anne Jacquemin, Alice Dessuant et Lionel Abelanski.

"La récompense" de Gérald Sibleyras avec Alysson Paradis et Daniel Russo

L'histoire : Martin (Daniel Russo) est historien, il vient de recevoir Le Grand Prix International d’Histoire. Il devrait être heureux ; il est terrifié. En effet, les lauréats des années précédentes sont tous morts. Martin est convaincu qu’il est le prochain sur la liste. Au même moment, Véronique (Anne Jacquemin) - la femme de son frère Lucas (Lionel Abelanski) - décide de changer de vie. Elle va quitter Lucas, mais pas avant de lui avouer qu’elle a eu une aventure avec Martin. Quant à Fabienne (Alysson Paradis), sa compagne, elle lui avoue qu’elle le quitte aussi. Décidément, autour de Martin, tout s’écroule. Comment se sortir de là ?

