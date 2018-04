Daniel Auteuil dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 18/04/2018 à 12:30

Cela faisait cinq ans qu'il n'avait pas réalisé de film. Après Marius et Fanny en 2013, Daniel Auteuil sera de retour au cinéma le 25 avril prochain avec Amoureux de ma femme, son quatrième long métrage. Il s'agit de l'adaptation de L'envers du décor, la pièce de Florian Zeller dans laquelle le comédien avait joué aux côtés de Valérie Bonneton.

"Amoureux de ma femme", de et avec Daniel Auteuil

L'histoire : Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même.

> "Amoureux de ma femme" - Bande-annonce

