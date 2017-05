Cuisine et chimie dans la Curiosité

publié le 16/05/2017 à 18:16

La chimie de la cuisine

C’est l’heure de dîner et on en profite pour comprendre comment nos aliments se transforment et quelles sont leurs propriétés, leurs qualités nutritionnelles aussi. Pourquoi ça fait des grumeaux, pourquoi ça change de couleur à la cuisson, et ce soufflé, comment gonfle-t-il ? Christophe Lavelle, biophysicien et cuisinier, cofondateur du Food 2.0 Lab nous raconte tout !

Christophe Lavelle est co-auteur de Toute la chimie qu’il faut savoir pour devenir un chef ! avec Hélène Binet et Julien Garnier, paru aux éditions Flammarion.

Toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir un chef !

Les matchs de foot qui ont marqué l'histoire

Le football, c’est le sport Roi, celui qui brasse des centaines de milliards de dollars chaque année dans le monde, c’est aussi un sport qui a joué un rôle dans l’Histoire...Olivier Mouton nous fait découvrir des matchs de foot pas comme les autres ! Des matchs qui racontent la grande Histoire, quand les poilus sortent des tranchées en 1914, quand la France 1998 devient black-blanc-beur, ou quand des joueurs hongrois fuient le communisme en 1956.

Olivier Mouton est l'auteur du livre Hors-jeu, 22 matches de foot qui ont marqué l’histoire publié chez Armand Colin.



Hors-jeu, 22 matches de foot qui ont marqué l'histoire

Charles Lindbergh

On vous raconte un exploit ! Il y a 90 ans, Charles Lindbergh reliait pour la première fois New York à Paris en avion, sans escale et en solitaire. Qui était ce pilote américain, comment a-t-il accompli ce défi ? Pourquoi a-t-il détesté sa célébrité ? Pourquoi s’est-il rapproché d’Hitler ? Et comment s’est-il racheté auprès des Américains. Destin grandiose raconté par Florence Monteil du magazine Notre Temps.

Notre Temps Juin 2017