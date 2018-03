Cristina Cordula dans A La Bonne Heure

publié le 01/03/2018 à 12:30

Depuis le 12 février dernier, Cristina Cordula est de retour sur M6 avec La robe de ma vie, du lundi au vendredi à 15H40.

"La robe de ma vie" présenté par Cristina Cordula, sur M6

Dans la vie d'une femme, l'achat de sa robe de mariée est toujours un moment crucial et une expérience unique pour elle et ses proches. C'est le vêtement le plus important qu'elle achètera ! Dans La robe de ma vie, vous fait suivre les aventures de plusieurs futures mariées qui recherchent la robe de leurs rêves pour le plus beau jour de leur vie. Chaque jour, une boutique, deux clientes et leurs accompagnants vivront devant vous cette incroyable quête.

Les premiers spectateurs de cette quête de la robe parfaite, les meilleurs alliés de ces futures mariées parfois au bord de la crise de nerfs, ce sont les vendeurs ! Un métier particulier qui nécessite d'allier diplomatie, détermination, stratégie et douceur même dans les situations les plus délicates afin de trouver la robe de leur vie...

Ce docu-réalité présenté par Cristina Cordula plonge le téléspectateur au cœur d'histoires humaines, souvent décuplées par le stress du mariage. Du rire, des larmes, des situations rocambolesques pour les vendeurs, avec toujours une question : arriveront-ils à trouver LA robe ?

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.