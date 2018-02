Cristiana Reali dans A La Bonne Heure

publié le 05/02/2018 à 12:55

Cristiana Reali fait partie du casting de la série événement de TF1, qui débute ce lundi soir à 21h : "Les bracelets Rouges".

6 épisodes en tout, qui seront diffusées chaque lundi (2 épisodes par soirée), jusqu’au 19 février.

"Les Bracelets Rouges" est une formidable histoire d’amitié entre des jeunes de 8 à 17 ans qui nous entraînent dans leur quotidien avec leurs parents et leurs médecins. Ils nous font partager leur appétit de vie et de rire comme n’importe quel enfant de leur âge, malgré leur maladie.

Cristiana joue le rôle de Sylvie, la maman de Clément, un ado atteint d’un cancer, campé par Tom Rivoire. Clément est une boule d’énergie qui a le don de transmettre sa joie de vivre par son humour, dont la vie va être bouleversée par l’arrivée de Thomas (joué par Audran Catin). Une amitié unique va se développer entre eux et embellir leurs journées à l’hôpital…

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



