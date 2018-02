publié le 20/02/2018 à 17:29

Courtney Love est aujourd'hui d'une humeur nostalgique. La chanteuse américaine a rendu hommage à Kurt Cobain, son compagnon décédé il y a 24 ans. Né le 20 février 1967, l'ex-leader du groupe Nirvana aurait fêté ses 51 ans.



C'est sur les réseaux sociaux que Courtney Love a publié une photo en noir et blanc avec son époux quelques temps avant son suicide, accompagné d'un message. "Joyeux anniversaire bébé, mon dieu tu me manques". Un hommage tendre et sobre où l'on voit l'artiste enlacée dans les bras du rockeur.

Mariés pendant deux ans, ils ont donné naissance à une fille, Frances Bean Cobain née en 1992. Depuis la mort du chanteur de Nirvana, mère et fille ont dû surmonter leurs problèmes d'addiction. Dernièrement, Cortney Love s'est engagée dans le mouvement Time's Up à la suite de l'affaire Harvey Weinstein.

happy birthday baby god I miss you Une publication partagée par Courtney Love Cobain (@courtneylove) le 19 Févr. 2018 à 10 :52 PST