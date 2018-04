Couleurs dans La Curiosité

publié le 05/04/2018 à 13:00

Combien de couleurs existent ? Est-ce que les les hommes et les femmes perçoivent les couleurs de la même façon ? Pourquoi le rouge est mauvais pour la ligne ? Pourquoi le bleu aide à acheter au supermarché ? Pourquoi le rose est entré en prison ? Et pourquoi le vert vous calme ?

On répond à toutes ces questions avec le designer spécialiste de la couleur, Jean-Gabriel Causse !



à lire : Les crayons de couleur publié chez Flammarion

