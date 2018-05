Corneille dans A La Bonne Heure

publié le 15/05/2018 à 12:30

Un an et demi après avoir publié son autobiographie Là où le soleil disparaît chez Editions XO, Corneille revient mais dans les bacs cette fois-ci. Le chanteur québécois sortira un nouvel album de reprises le 18 mai prochain intitulé Love & Soul. Dans cet opus, le septième de sa carrière, le crooner rend hommage aux tubes soul R'n'B des années 80 et 90.

"Love & Soul", le nouvel album de Corneille

Love & Soul, le nouvel album de Corneille, n’est pas un recueil de reprises comme un autre, c’est une preuve d’amour. Ces love songs satinées et, pour la plupart, dédiées au dancefloor, incontournables tubes soul r’n’b’ des années 80 et 90. Le chanteur les interprète leur langue originale, les illumine de sa voix chaude et veloutée, et les dédie aux femmes, à toutes les femmes. A la sienne d’abord, Sofia, qui l’a soutenu à chaque étape de sa vie mais surtout à Mila, sa fille qui lui a donné l’envie de faire cet album. A sa mère aussi, bien sûr.

Cette petite femme, mais géante dans mon souvenir, m'a montré par son seul exemple que les femmes étaient sans équivoque les égales des hommes Corneille





Fait rare pour un chanteur, il reprend certains titres écrits par des femmes pour des femmes, comme Baby can I hold you de Tracy Chapman ou encore Smooth Operator de Sade.

Aucun track de Love & Soul, réalisé et remis au goût du jour par quatre producteurs parmi les plus talentueux du moment, Ofenbach, Joe Rafaa (M. Pokora, …), Fred Savio (Christophe Maé, Soprano, …), Thierry de Cara (Fréro Delavega, …), n’est donc là par hasard. Ce répertoire évoque forcément un souvenir intime du passé de l’auteur de Parce qu’on vient de loin. Time after time de Cindy Lauper, magnifique chanson d’amour, fait remonter à sa mémoire un épisode mélancolique de son enfance rwandaise.

J'étais en primaire et je devais changer d'école, dit-il. Je me sentais dépaysé, déstabilisé de ne plus voir mes potes…





Ce monument de suavité pop qu'est Careless Whisper, le slow de George Michael et son intro magique au saxophone, évoque pour lui les premières boums, les primes amours adolescentes. Comme un goût de paradis perdu que l'auditeur, en découvrant la version de Corneille, aura, à son tour, sur le bout de la langue…





Comme une bande-originale de sa propre vie, la track-list de Love & Soul est superposable à celle de sa jeunesse à Montréal, lorsque, parti d'Allemagne, le jeune homme, âgé de vingt ans, tente sa chance au sein d'un trio vocal baptisé O.N.E. A l'époque, Corneille a un autre rapport à la musique. Il passe ses nuits à regarder des clips sur MTV, et ses journées à découvrir les nouveautés chez le disquaire du coin. Assoiffé de légèreté et d'insouciance, il veut croire coûte que coûte en un "Lalaland" absolu, un eldorado où tout ne serait qu'amour, soul et R'n'B'. Avec ses deux acolytes, il reprend, a capella, True de Spandau Ballet, Fantasy d'Earth, Wind & Fire, Georgy Porgy de Toto, Stars de Simply Red, Wicked Game de Chris Isaak, ou encore Ain't over de Lenny Kravitz qui figurent tous sur l'album.





Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, Corneille a acquis une renommée internationale, enregistré six albums, rédigé son autobiographie, il s’est marié et il a eu deux enfants. Mais au fond de lui, il est resté ce fou de musique qui croyait qu’une mélodie pouvait changer le monde et adoucir l’âme. Un soul lover, forever.

