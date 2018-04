publié le 20/04/2018 à 13:05

Corée du Nord : le nom fascine et fait peur.

Eric Lafforgue, photographe voyageur, s’est rendu à six reprises en Corée du Nord avant que les autorités ne tombent sur son site internet et lui demandent d’effacer certaines photos. Face à son refus, il est désormais interdit de séjour en Corée du Nord. Il a pu, lors de ses voyages, échanger avec de nombreux nord-coréens. Il nous raconte le quotidien parfois surréaliste de ces habitants.





à lire : Banni de Corée du Nord publié aux éditions Hachette tourisme

Banni de Corée du Nord