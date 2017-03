Coquin Kremlin et pâtisserie dans la Curiosité

publié le 12/03/2017 à 12:00

Et si nous partions à la découverte de la fesse cachée du Kremlin ? C'est l’un des lieux de pouvoir les plus mystérieux au monde…des 6 femmes d’Ivan le Terrible à la First Lady que voulait être Raïssa Gorbatchev, découvrons l’histoire érotique du Kremlin.

Nous recevons l'historienne Magali Delaloye, spécialiste de l’URSS et auteure du livre Une histoire érotique du Kremlin publié aux éditions Payot.

Marie-Hélène Baylac professeure, agrégée d'histoire, auteure du livre Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus, nous dévoile les petits secrets de nos pâtisseries.

Pourquoi la madeleine a-t-elle une forme de coquille Saint Jacques ? Pourquoi le baba est-il alcoolisé ? Qui a inventé la galette des rois ? Et pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? Vous le saurez en écoutant la Curiosité !