Programme TV : "La Consolation" ou "Envoyé spécial"

publié le 08/11/2017 à 17:27

Les spectateurs ne s’en lassent toujours : Esprits Criminels poursuit son petit bout de chemin sur TF1, avec la diffusion de sa douzième ( !) saison. Ce soir, l’étau se resserre pour Mr. Griff, où nos héros comptent bien tout mettre en œuvre pour lancer un mandat d’arrêt international contre lui.



Tandis que le reste de l’équipe enquêtera en Arizona où les corps de trois jeunes diplômés ont été retrouvés. Des corps sans vie, cela va sans dire. Un chapitre qui s’annonce particulièrement haletant.

"Nina", dans la tourmente sur France 2

Dans la famille série, on ne demande plus le thriller mais la fiction hospitalière… On vous le donne en mille, Nina reprend du service sur France 2. Et les épisodes de ce soir devraient plonger le personnage principal dans la tourmente, à en croire le synopsis dévoilé.





Suite à un incendie, le service doit se charger des patients dont les jours ne semblent pas en danger. Nina, épaulée par Julien, soignent un pompier gravement brûlé. Un héros ? Pas tout à fait : notre héroïne reconnait en lui son agresseur…