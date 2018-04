publié le 11/04/2018 à 18:00

Pour cette soirée du mercredi 11 avril, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Top Chef sur M6, avec la présence exceptionnelle de Joël Robuchon. Ce soir, le grand chef gastronomique aux 32 étoiles jugera les quatre derniers candidats sur le plan esthétique de leur plat. Une tâche d'autant plus cruelle puisqu'il devra éliminer l'une des assiettes sans même la goûter.



Du côté de C8, on retrouve un documentaire consacré à la folle histoire des Bodin's. Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet incarnent respectivement Maria Bodin, harpie sympa de 87 ans et son fils de 50 ans qui vit toujours avec elle dans la ferme familiale. La tournée des Bodins, c'est un barnum à la ACDC, soit dix semi-remorques pour plus 350 dates et 1,3 million de spectateurs en fin de tournée.



Côté fiction, si les fans de Grey's Anatomy seront au rendez-vous sur TF1, les sérievores les plus curieux découvriront Ben, le nouveau feuilleton de France 2. Une fiction inspirée d'une série danoise avec dans le rôle principal Barbara Schulz, qui incarne une journaliste pugnace plutôt tête à claques. Elle s'appelle Bénédicte (d'où le titre diminutif de la série) et elle revient dans sa ville de Nantes pour diriger la rubrique faits divers du quotidien à gros tirage Grand Ouest.