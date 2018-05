publié le 24/05/2018 à 13:25

Le réalisateur américain Steven Spielberg va produire pour la plateforme vidéo du géant Amazon une mini-série sur le conquistador espagnol Hernan Cortes, qui sera interprété par Javier Bardem.

A cette occasion,l'historienne et romancière Amélie de Bourbon Parme vous raconte l’épopée des conquistadors, ces grands explorateurs du 15e et 16e siècle partis à la conquête du Nouveau Monde tels que Christophe Colomb, Marco Polo, Francisco Pizarro, ou encore Hernan Cortez, l’homme qui découvrit le Mexique.





