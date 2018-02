CONFIDENTIEL - Rudolf Noureev

et Justine Vignaux

Il avait plusieurs patries mais n'appartenait à aucune...Il possédait une dizaine de demeures flamboyantes, un chapelet d'îles en Italie, mais n'y habitait pas...Il avait des amants mais c'est lui et lui seul, le Roi Soleil de la danse, qu'il fallait aimer...



Rudolf Hemetovitch Noureev est né le 17 mars 1938 dans un wagon de troisième classe du Transsibérien....C'était, dit-on, à 700 kilomètres au sud-est de Moscou...Mais personne ne sait exactement où il a vu le jour....Était-ce Lougansk comme il était écrit sur son premier passeport ? Ou le long des rives du lac Baïkal, la version la plus romantique présentée par Noureev lui-même?...A peine né et déjà de nulle part....

Le jeune Rudoplf a sept ans quand sa mère l'emmène, avec ses trois sœurs, à l'Opéra d'Oufa, la préfecture voisine...Ce 1er janvier 1945, la guerre tire à sa fin et les troupes du Kirov et du Bolchoï viennent présenter Le Chant des Cigognes...C'est le premier émerveillement de sa vie...

Sous un immense lustre de cristal, la musique et les ballerines l'emplissent d'un étrange sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant : la joie!