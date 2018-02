CONFIDENTIEL - George Best

publié le 03/02/2018 à 15:00

Comme tous les garçons de son âge, George Best a rêvé de devenir le plus grand des footballeurs...Le petit George n'a pas dix ans mais a tapissé sa chambre de posters de joueurs, ceux de Glentoran et Wolverhampton, ses équipes préférées...



Ce songe de gloire, il l'a fait mille fois dans la maison familiale, dans un faubourg de Cregagh, à l'Est de Belfast, Irlande du Nord....là où tout a commencé...

Il dort en serrant contre lui un ballon de foot...Au pied du lit, ses chaussures à crampons ont déjà tellement servi qu'elles sont en lambeaux...

George Best n'a pas encore la dégaine des meilleurs...Il a du style, une technique déjà étonnante, beaucoup d'endurance...Mais c'est un gringalet aux jambes fragiles...Tellement maigre qu'on l'a immédiatement surnommé le fil de fer...Un mètre soixante, quarante sept kilos...