Concours d'imtation dans les Grosses Têtes

publié le 02/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui n'a pas eu besoin de changement d'heure pour être paumée pendant 8 jours.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui n'a jamais harcelé une femme mais qui propose souvent la botte : la botte de radis, la botte de carottes, la botte de haricots.

…Elie Semoun

Une Grosse Tête qui combat le harcèlement et empêche surtout les auditeurs de toucher.

…Florian Gazan



Une Grosse Tête avec qui on a le droit de ne pas être d'accord mais vaut mieux pas essayer.

… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête roi de l'absurde mais loin de l'être.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui peut faire parler dans l'émission Chantal Ladesou, Marcella Iacub et Arielle Dombasle même quand elles ne sont pas là.

... Christophe Beaugrand

Laurent Ruquier

