publié le 16/04/2017 à 12:30

A quelques jours du premier tour des élections présidentielles, David pose cette question à Philippe : Comment expliquer la politique aux enfants ? Cyril interroge ensuite Philippe pour parler des autoroutes : sont-elles trop chères ? Enfin, Olivier pose cette question : où en est-on de l’harmonisation fiscale européenne ?

Patrice Bergougnoux "Sécurité, ce qu’on vous cache"

Patrice Bergougnoux, ancien directeur général de la police nationale publie "Sécurité, ce qu’on vous cache" aux éditions Flammarion.

En cinq ans, les tarifs des péages ont progressé de 11% selon la Cour des comptes. Le siège de la Commission européenne à Bruxelles le 22 septembre 2014.

Les petites nouvelles...

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale.



Philippe parlera entre autre des gros chiens acceptés dans le métro parisien, des bébés japonais et allemands qui pleurent moins que les bébés anglais ou français et de la Chine qui organise le premier défilé de mode canin.

Les pavés du Trocadéro

François Rivelois et David d’Equainville vendent de véritables pavés qui se trouvaient sur la place du Trocadéro, sous la forme de livres-objets.



