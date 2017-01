Comment choisir son candidat à l'élection présidentielle ?

REPLAY - Au programme de l'émission : les futures élections, le gaz de schiste et l'entreprise. En fin d'émission, retrouvez un entretien avec Jean Lassalle.

> Allo Bouvard du 14 janvier 2017 Crédit Média : Philippe Bouvard Télécharger

par Philippe Bouvard publié le 14/01/2017 à 12:42

Sylvie souhaite connaître les bons conseils de Philippe Bouvard sur le choix de son candidat à l'élection présidentielle. Richard s'interroge ensuite au sujet de l'environnement : le gaz de vache est-il aussi nocif que le gaz de schiste ? Enfin Bruno aborde l'entreprise : est-ce seulement un lieu de travail ?

Lauren Collins est "Lost in French"

Lauren Collins publie un truculent roman intitulé "Lost In French" sur les déboires d'un amour entre expatrié !

Les sujets du jour en images François Fillon et Emmanuel Macron, candidats à l'élection présidentielle de 2017.

Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont Philippe Bouvard nous dresse un compte rendu. Il parlera entre autre d'Emmanuel Macron, obligé d’hypothéquer sa villa du Touquet pour financer sa campagne, d'Hubert Reeves qui serait prêt à aménager un potager bio dans les jardins de l’Elysée, et d'un évadé de la prison de Béthune demande à regagner sa cellule pour suivre une formation de maçon.

Voyager en mangeant de la nourriture périmée : le défi de Baptiste Dubanchet

Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, Baptiste Dubanchet voyage de Paris à New-York en ne mangeant que de la nourriture périmée ou destinée à la poubelle. Il parcours ces kilomètres à vélo et en pédalo, en glanant sur son chemin des aliments injustement destinés à la poubelle.



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.