Comédies musicales dans La Curiosité

Histoire des comédies musicales, 80 grands crus expliqués et la chance.La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 30 décembre 2016.

Crédit : AFP La comédie musicale "Mamma Mia" à Broadway, à New York

par Coralie Lutinier publié le 30/12/2016 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Histoire des comédies musicales

Les 3 mousquetaires, Oliver Twist, Le Rouge et le noir, Notre Dame de Paris ce sont quelques unes des comédies musicales que vous allez peut-être découvrir en cette période de fête !

Comment sont nées les comédies musicales ? Quels sont les chef d’oeuvres du genre ? Alexandre Raveleau nous raconte 150 ans de comédies musicales !



Alexandre Raveleau est l’auteur de Musicals, histoire de la comédie musicale chez Chroniques éditions,



Musicals, histoire de la comédie musicale

80 grands crus expliqués

C'est un rendez-vous incontournable du mois de septembre... Les foires aux vins battent leur plein dans toutes les grandes surfaces et chez les cavistes ! Mais que choisir ? Qu'est-ce qui fait un grand vin ? On a voulu en savoir plus et vous faire rêver grâce à nos invités œnophiles et œnologues.

Aurélie Labruyère et Julien Gacon, deux grands connaisseurs des vins de France, vous racontent les secrets des grands crus.

Aurélie Labruyère et Julien Gacon sont les auteurs du livre Pourquoi est-ce un chef d’oeuvre : 80 crus et vins expliqués publié aux éditions Eyrolles.



Pourquoi est-ce un chef d'oeuvre 80 crus et vins expliqués

La Chance

La chance, la baraka peut-on la provoquer ? La manipuler ou même l’acheter ? Pourquoi des humains sont plus chanceux que d’autres ? Et si la chance n’était qu’une invention de notre esprit ?



Le Journaliste Eric Thiéry

Eric Thiéry publie Le petit livre de la chance aux éditions du Pommier