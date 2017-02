Clémentine Célarié et Pierre Cassignard sont à l'affiche de "Darius", actuellement au Théâtre des Mathurins. Les comédiens sont les invités de Stéphane Bern le lundi 6 février 2017.

publié le 06/02/2017

Clémentine Célarié et Pierre Cassignard sont actuellement à l'affiche de Darius au Théâtre des Mathurins. Créé au Théâtre du Chêne Noir dans le Off en juillet dernier, ce texte est une correspondance entre un grand parfumeur déchu et une mère qui cherche à faire vivre à son fils une vie exaltante, malgré le handicap et la fin proche.

"Darius" avec Célmentine Célarié et Pierre Cassignard au Théâtre des Mathurins

L'histoire : Claire (Clémentine Célarié) engage Paul (Pierre Cassignard), un célèbre créateur de parfum. Elle lui propose une mission presque impossible : permettre à son fils Darius d’assouvir sa passion pour les voyages alors qu’il lui est impossible de se déplacer. S’aidant des lieux et des êtres aimés par Darius, ils vont alors vivre une aventure olfactive extraordinaire, lumineuse et envoûtante. Les suivant pas à pas, le spectateur sera invité à surmonter ses préjugés avec humour, force, dérision.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

