Claude François et les Romains dans La Curiosité

Le chanteur Claude François danse et chante avec ses "Claudettes" sur le plateau de l'ORTF en octobre 1969

publié le 28/02/2018 à 13:01

Première partie : Claude François intime

Quarante ans après sa disparition survenue accidentellement le 11 mars 1978, la vie de Claude François, cache encore bien des secrets, et notamment l'existence d'une fille cachée, prénommée Julie Bocquet, vivant en Flandre...

Qui était vraiment Claude François ? on le découvre avec le journaliste réalisateur François Pomès.



Deuxième partie : La vie dans la Rome Antique

A l’Université de Caen se trouve la première salle de réalité virtuelle immersive en France. L’historien Philippe Fleury qui dirige là-bas le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE) a restitué en image de synthèse la Rome du IVème siècle et permet ainsi aux chercheurs de se promener en réalité virtuelle dans les rues et les bâtiments de la Rome Antique. mais au fait, comment vivaient les Romains ?

Visite guidée de la Rome du IVe siècle en compagnie de Philippe Fleury, chercheur, au CIREVE et la journaliste Bernadette Arnaud.

