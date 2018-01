Clara Morgane et Philippe Bouvard parlent champagne

publié le 06/01/2018 à 12:32

L'Académie française a récemment perdu l'un de ses illustres membres, Jean d'Ormesson.

D'ailleurs, on peut se demander pourquoi l'académie manque t-elle aujourd'hui de grands candidats ? C'est l'interrogation de Jacqueline pour Philippe Bouvard.

C'est ensuite au tour d'Alexandre, originaire des Vosges, de s'adresser à Philippe avec cette question : Le sport serait-il plus bénéfique s'il était prescrit par ordonnance ? En effet, connaître avec précisions les bienfaits et les méfaits de certaines activités sportives pourrait en aider plus d'un. Enfin, Evelyne questionne Philippe sur un sujet épineux : La publicité mérite t-elle plus d'attention que nous ne lui portons ? On se souvient de récents sondage qui analysait les comportements des français pendant les coupures pub. Analyse de Philippe Bouvard a écouté en podcast.

Champagne, cotillons et serpentins ! Crédits : DR | Date : 31/12/2009 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Champagne, cotillons et serpentins ! Crédits : DR | Date : Pierre Gattaz, président du Medef Date : Albert de Monaco Crédits : LEON NEAL / AFP | Date : 1 / 1 < > +

Clara Morgane s'associe à une grande maison de champagne.

Clara Morgane a présenté fin novembre une bouteille originale. Avec la célèbre maison de champagne Charles de Cazanove, ils ont conçu ensemble la bouteille "Rose by Clara Morgane". Il s'agit d'un champagne rosé à la bouteille cerclée d'une jarretière noire. Clara Morgane, interrogée par Philippe Bouvard, revient entre autre sur la polémique lancée par un descendant de la maison de champagne, particulièrement révolté de cette association.

Le RER et son histoire extraodinnaire

L'auteure que Philippe Bouvard reçoit en cette fin d'émission est Fabienne Waks. Avec Sylie Setier, elles ont écrits l'ouvrage "L'épopée du RER - de A à B" aux éditions du Cherche Midi.



Rendez-vous sur la page facebook d'Allo Bouvard



Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.