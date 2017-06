Claire Keim et Jack Lang dans A La Bonne Heure

publié le 21/06/2017 à 13:46

Comme tous les 21 juin depuis 1982, la France s'apprête à célébrer la Fête de la Musique ce soir. Concerts gratuits, animations festives… Plus de 3000 événements sont organisés partout en France pour l'occasion et notamment à l'Institut du monde arabe, dont Jack Lang est le président.

La 36ème édition de la Fête de la Musique 2017

Célébration aujourd’hui internationale, les sonorités du monde entier résonneront ce mercredi 21 juin à l’occasion de la 36ème Fête de la Musique. De Rio de Janeiro à Pékin, de Bogota à Manille, de Stockolm à Beyrouth, de Merida à Berlin, et dans 50 grandes villes des États-Unis... tous au même diapason pour fêter ensemble, la musique.



Jack Lang, son créateur, président de l’Institut du monde arabe reconduit encore et toujours, le concept de "dialogue des cultures" qui correspond le mieux à sa vocation et à ses objectifs avec une programmation inédite.

À nouveau, une large place sera accordée aux musiques de la nouvelle génération, qui, ces dernières années, à l’image du raï ou des groupes adeptes des fusions avec le jazz, le reggae, le rock, la soul ou la pop, ont franchi le saut… international. Sans oublier le volet oriental classique et la tradition patrimoniale.



Claire Keim sur scène et au cinéma

Depuis le début de l'année, Claire Keim donne la réplique à Guillaume de Tonquédec dans La garçonnière au Théâtre de Paris. Cette pièce, écrite par Billy Wilder et I.A.L. Diamond, a été l'un des grands succès de la saison avec Edmond, avec 5 nominations aux Molières. La dernière aura lieu le samedi 24 juin mais sera de retour dès la rentrée.



"La garçonnière" avec Claire Keim et Guillaume de Tonquédec au Théâtre de Paris

Après le Royaume des singes en 2015, Claire Kleim a accepté de prêter sa voix pour Nés en chine. Ce documentaire, réalisé par Lu Chuan. L'histoire ? Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei-Mei alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane (plus communément appelé "singe doré") âgé de deux ans cherche sa place au sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur Dawa, une panthère des neiges (un animal mystérieux rarement observé par l’homme) confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.

Claire Keim est la voix française du documentaire "Nés en Chine" produit par Disneynature

Nés en Chine est le fruit d'une collaboration entre Disney et la Chine via le studio Chuan Films. Bien que le film soit sorti à l'été 2016 là-bas, il a fallu attendre un an pour sa sortie américaine et la version française.





Le documentaire fait partie du label Disneynature. Avec le succès de La Marche de l'Empereur en 2004, Disney a décidé de créer une branche spécifique spécialisée dans la production de documentaires sur la nature. Il a déjà produit une dizaine de longs métrages parmi lesquels Chimpanzés, Félins ou encore Océans. Nés en Chine, lui, sortira en salles le 23 aout prochain.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakoswski, Eric Dussart et Régis Mailhot.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande