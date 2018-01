Christophe Willem sur Grégoire/Biolay : "J'aime pas ce déballage public"

publié le 14/01/2018 à 14:00

> Willem sur Grégoire/Biolay : "J'aime pas ce déballage public" Crédit Image : dailymotion | Date : 14/01/2018

> Christophe Willem pirate les portables Crédit Image : dailymotion | Date : 14/01/2018

> Christophe Willem sur "The Voice Kids" : "Je suis pas à l'aise avec ce concept" Crédit Image : dailymotion | Date : 14/01/2018

A partir du 13 janvier prochain, France 2 proposera un nouveau programme : Destination Eurovision, présenté par Garou ! Trois soirées seront consacrées à la sélection de l’artiste qui représentera la France lors de la 63e édition du concours, en mai prochain.



Au cours de ces primes times, les 18 candidats chanteront devant un jury francophone composé d'Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem. Pour les 8 finalistes, le public entrera en jeu. Les votes des téléspectateurs compteront pour moitié avec ceux d'un jury international. Les jurés francophones, eux, n’auront qu’un rôle consultatif.

Christophe Willem, juré aux côtés d'Isabelle Boulay et Amir dans "Destination Eurovision" sur France 2

Fin décembre, Benjamin Biolay accusait Grégoire sur les réseaux sociaux de s’être inspiré de sa chanson Ton héritage pour écrire et composer son nouveau morceau Mes enfants, qui a rencontré au joli succès auprès des internautes. De son côté l'interprète de Toi + moi se défend de tout plagiat et explique qu'il existe de nombreuses chansons ayant pour thème un père qui parle à ses enfants.

Invité de On refait la télé ce samedi et dimanche, Christophe Willem a réagit à cette "polémique". "Je me fous de tout ce qui est buzz et polémique. J'ai vu passer ça sur Twitter (...) et quand je vois passer des trucs pareils je me dis : "Non mais on en est là quoi..." !" Le chanteur ne comprend pas le comportement des deux artistes et "ce déballage en public" d'affaires privées. "Quand vous avez un problème de plagiat, vous contactez votre avocat qui contacte l'avocat de l'artiste et ça se règle de manière digne et avec tact" affirme-t-il. "C'est vraiment malvenu !"





Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !