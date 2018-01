Christophe Willem : "J'aurais remis Christine Angot à sa place"

publié le 13/01/2018 à 14:00

A partir du 13 janvier prochain, France 2 proposera un nouveau programme : Destination Eurovision, présenté par Garou ! Trois soirées seront consacrées à la sélection de l’artiste qui représentera la France lors de la 63e édition du concours, en mai prochain.



Au cours de ces primes times, les 18 candidats chanteront devant un jury francophone composé d'Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem. Pour les 8 finalistes, le public entrera en jeu. Les votes des téléspectateurs compteront pour moitié avec ceux d'un jury international. Les jurés francophones, eux, n’auront qu’un rôle consultatif.





Christophe Willem, juré aux côtés d'Isabelle Boulay et Amir dans "Destination Eurovision" sur France 2

Le 6 janvier dernier, Gauvain Sers était présent sur le plateau de On n'est pas couché sur France 2. Lors de l'émission présenté par laurent Ruquier, le jeune chanteur, souvent comparé à son idole Renaud, a reçu de vives critiques de la part de Christine Angot.



Invité de Jade et Eric Dussart ce weekend, Christophe Willem s'est exprimé à ce sujet. L'interprète de Double je insiste sur le fait de respecter l'avis de chacun. "Je pense qu'elle fait son travail, objectivement, c'est à dire qu'elle est polémiste, elle n'est pas là pour prendre tout le monde dans le sens du poil. Elle est là aussi pour faire un buzz dans une émission qui attend le buzz" explique-t-il.



Cependant, pour Willem, il ne faut pas donner plus d'importance que ça aux propos de la polémiste. "Il faut aussi démystifier. Christine Angot pour moi, c'est quelqu’un qui a une opinion qui est la sienne mais c'est un individu comme n'importe qui d'autre. Je pense que si elle m'avait fait une critique aussi crue que ça, objectivement je l'aurais remis dans ses tours très rapidement." Le chanteur affirme que certains artistes préfèrent ne pas se rendre dans l'émission, de peur de ne pas savoir gérer "le stress ou la critique".



En ce qui concerne Gauvain Sers, Christophe Willem estime que la réponse du jeune artiste n'était pas la meilleure. Selon lui, il n'était pas nécessaire de qualifier Christine Angot de "cervelle de géranium" dans un de ses textes. "On peut répondre tout en restant un peu plus respectueux par rapport à Christine Angot. (...) J'aurais juste dit "Madame Angot, vous auriez pu dire les choses avec classe, vous qui maniez aussi bien les mots. Ça aurait fait un petit peu de bien aux oreilles de dire les choses simplement et gentiment et pas d'attaquer aussi gratuitement"."





