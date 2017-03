Christophe Barratier et Victor Le Blond sont les invités de Stéphane Bern

publié le 17/03/2017 à 12:30

Avec 8,5 millions d'entrées en France et près de 20 millions dans le monde, le film Les Choristes a rencontré un succès incroyable ! Treize ans après sa sortie, le long métrage de Christophe Barratier est de retour sous la forme d'une comédie musicale. Actuellement aux Folies Bergère à Paris jusqu'au 21 mai, le spectacle sillonnera les routes de France à la rentée prochaine.

L'histoire : 1949. Clément Mathieu, musicien sans emploi, accepte un poste de pion dans un internat pour jeunes garçons en difficulté. Entre des gosses perturbés et l'hostilité du directeur Rachin, adepte de la manière forte, Mathieu peine à trouver sa place. Il tente alors une expérience : les initier à la pratique du chant. Son enthousiasme lui vaut la tendresse grandissante des enfants, le soutien du personnel mais aussi l'animosité de Rachin. Enfant des plus renfermés, le jeune Pierre Morhange révèle néanmoins des dons exceptionnels que Mathieu signale à sa mère Violette, qui l'élève seule avec courage et dont Mathieu tombe vite amoureux. Le succès de la chorale va transformer le quotidien des enfants et permet à l'école d'éviter la faillite. Mais la réussite de Mathieu n'a fait qu'attiser la haine de Rachin, qui n'a pas dit son dernier mot...

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

