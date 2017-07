Christine en pince pour Omar dans les Grosses Têtes

Best of 08.07.17

publié le 08/07/2017 à 18:01

Pierre Bénichou arrive en retard en prétextant avoir été arrêté par la police à cause de l'immatriculation de sa voiture, avec la circulation alternée. Petite passe d'armes entre Steevy et Jean-Fi, les Grosses Têtes deviennent la Cage aux Folles. Rencontre Jean-Fi Christophe Dechavanne, et surtout avec Chantal Ladesou, le sommet des Ch'tis comique.

Affaire Baupin, Bernard Mabille remarque que le féminin de son nom est Belle P.... Petit délire sur les SMS, Laurent Baffie en envoie un à Karine Le Marchand, pas très élégant...



Sophie Davant se fait mettre en boîte "de bois"...

Laurent Ruquier a vu le mari de Chantal Ladesou, elle le trouve mignon, pas Laurent.

Michèle Alliot-Marie attire beaucoup Pierre Bénichou, qui trouve aussi Brigitte Macron très belle. Il trouve leur histoire d'amour formidable. Christine Bravo a revu des CE1 récemment et finalement 35 ans après elle a vu un élève qui aujourd'hui est pas mal.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances



Christine Bravo