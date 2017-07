Christine Bravo se prend pour Rimbaud et Philippe Geluck pour Shakespeare

Best of 22.07.17

publié le 22/07/2017 à 18:00

Laurent Ruquier veut élever le niveau de l'émission mais Philippe Geluck ne va pas dans son sens, et il a oublié qu'il y avait Raphaël Mezrahi.

Phlippe Geluck trouve l'auteur d'une citation, lui-même, non sans avoir cité Shakespeare avant.

Christine Bravo joue les Alain Decaux raconte, mais elle a du mal et les autres se moque un peu.

Marcela Iacub caresse sa chienne ce qui agace Christine Bravo car même une caresse à un chien est sensuelle avec Marcela.

Christine Bravo a le syndrome Rimbaud, elle ne peut plus écrire, elle préfère regarder des séries américaines.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Christine Bravo au micro des Grosses Têtes - crédits Elodie Grégoire