Chimène Badi: "DALS n'était pas fait pour moi"

publié le 10/12/2017 à 14:00

C'est une invitation au voyage mêlé à un message de tolérance que nous propose Julie Zenatti pour son retour dans les bacs. Initié par la chanteuse, Méditerranéennes est un album multi-artistes axé sur des titres et des interprètes aux origines méditerranéennes : Chimène Badi, Elisa Tovati, Slimane ou Enrico Macias. Hommage à l'héritage culturel et familial cet opusest majoritairement en langue française mais quelques langues du bassin méditerranéen viennent se greffer en fonction des titres comme l'hébreu, le grec, l'arabe.

La pochette de l'album "Méditerranéennes" Crédit : Capitol

Les thèmes abordés dans le choix des titres tournent autour de la filiation, les terres de l'enfance, les racines. Ensemble, Julie et ses invités se partagent des grands succès internationaux (Adieu mon pays, La Maritza, Mon amie la rose), des classiques d'aujourd'hui (Beautiful Tango, Je dis Aime, Zina (ici ou là-bas)), des adaptations audacieuses tel L'Amoureuse de Casbah (Abdel Kader) ainsi que des méditations humanistes avec Et si en plus y'a personne d'Alain Souchon.

