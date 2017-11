Chats et expériences interdites dans La Curiosité

publié le 22/11/2017 à 13:00

Première partie : Les chats célèbres

Choupette le chat de Karl Lagerfeld, Bébert celui de Louis-Ferdinand Céline ou Socks, le first cat de la Maison Blanche, on vous raconte le fabuleux destin des chats célèbres avec la journaliste et écrivaine Anne Davis.





à lire : Drôles de chats, du Chat Botté à Choupette publié aux éditions Bartillat



Drôles de chats, du Chat Botté à Choupette

Deuxième partie : Les expériences de mort imminentes

> L'EXPÉRIENCE INTERDITE Bande Annonce VF (FLATLINERS // 2017)

La sortie du film L'expérience interdite - flatliners nous a donné envie de résoudre le mystère des expériences de mort imminente... Des gens dans le coma qui se voient sortir de leur corps et sont guidés vers une lumière douce, souvent par des proches disparus.

Jean-Jacques Charbonnier médecin réanimateur nous dévoile les résultats de ses recherches.



à lire : La conscience intuitive extraneuronale publié aux éditions Trédaniel

La conscience intuitive extraneuronale

à lire : Cette chose paru chez First éditions

Cette chose