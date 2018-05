publié le 21/05/2018 à 13:00

L'équipe de la Curiosité est en vadrouille et c'est dans le cadre magnifique du Château de Chaumont sur Loire que Chantal Colleu-Dumond, directrice du château et du Festival International des Jardins, nous accueille.



à cette occasion, on vous nous emmène à la découverte des châteaux de la Loire : De l'escalier magique dessiné par Léonard De Vinci à Chambord au passage secret du Clos Lucé en passant par le Château d'Ussé, dont les donjons auraient inspiré Charles Perrault pour son conte La Belle au bois dormant...

L'historien Pierre Baron nous révèle leurs secrets.

à voir : Le Festival International des Jardins jusqu’au 4 novembre au Domaine de Chaumont sur Loire. L’édition 2018 est consacrée au Jardins de la pensée, en partenariat avec RTL.



Les jardins de la pensée



















































































