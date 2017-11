Charlotte de Turckheim et Grichka Bogdanov de retour dans les Grosses Têtes

publié le 08/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête capable de faire "le tour des sciences en 80 minutes" et si ce n'est pas lui ce sera son frère.

…Grichka Bogdanov



Une Grosse Tête qui est comme un satellite, il n'arrête jamais de tourner.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui n'aime pas les planètes où il n'y a pas un chat.

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête plus fort que le soleil, puisque rien ne peut l'éclipser.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui a arrêté sa carrière de steward. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humour.

… Jean-Fi Janssens



Une Grosse Tête qui va faire redécoller son spectacle "Une journée chez ma mère" dès vendredi à la Nouvelle Eve.

… Charlotte De Turckheim

Igor et Grichka Bogdanov

