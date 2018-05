Charlotte de Turckheim dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 04/05/2018 à 12:30

Après Loue-moi ! de Coline Assous en 2017, Charlotte de Turckheim est de retour dans les salles obscures avec Abdel et la comtesse. Réalisée par Isabelle Doval, cette comédie traite du choc des cultures et notamment de la confrontation entre les manières raffinées de la noblesse et le franc-parler d'un jeune des cités, interprété par Amir El Kacem (Une histoire de fou, Le Convoi, L’Ascension, ...). Le film sortira au cinéma le 9 mai.

"Abdel et la comtesse" d'Isabelle Doval, avec Charlotte de Turckheim

L'histoire : A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust (Charlotte de Turckheim) doit transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel (Amir El Kacem), un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles ! Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement…

> "Abdel et la comtesse" - Bande-annonce

