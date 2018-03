Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori dans A La Bonne Heure

publié le 29/03/2018 à 12:30

Charlotte Casiraghi, présidente des Rencontres philosophiques de Monaco et Robert Maggiori, critique littéraire à Libération, viennent de publier un essai philosophique intitulé Archipel des passions chez Seuil.



"Archipel des passions" de Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori (Seuil)

Une élève, un professeur, une rencontre, une infinité de discussions. Et l’idée est venue à Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori de mettre par écrit ce qui germait de leurs dialogues, lesquels allaient souvent tous azimuts mais revenaient toujours à la question du sensible, de ce qui nous affecte, des frontières ou de l’absence de frontière entre les émotions, de leur logique, de leur confusion parfois. Il leur est alors apparu que tous nos états d’âme formaient un ensemble d’îlots solidaires, reliés par le courant magnétique du désir, qui tisse entre eux d’invisibles chaînes. C’est cet archipel qu’ils ont entrepris de dessiner.

Le livre, qui se lit comme un petit traité des passions, est composé d’une quarantaine d’ "entrées" (Amour, Cruauté, Patience, Modestie, Dégoût, Adoration, Admiration, Arrogance, Pitié, Fraternité, Douceur, Ennui,Tristesse, Jalousie, etc.), ancrées dans le savoir philosophique, accompagnées d’orientations de lecture finement choisies, et rédigées dans un style simple et clair.

