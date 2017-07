publié le 30/07/2017 à 16:55

Cela ne devrait pas apaiser les relations houleuses entre Vincent Bolloré et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Après les importantes sanctions infligées pour un canular homophobe en mai dernier, Canal +, autre chaîne du patron de Vivendi, s'est vu adressé un avertissement par l'institution, vendredi 28 juillet.



En cause : une séquence diffusée dans l'émission J+1 sur la chaîne le 5 février 2017.On peut y entendre un chant homophobe, scandés par des supporters de l'Olympique de Marseille, entonné ensuite par l'animateur lui-même, Julien Cazarre, pourtant cible du chant.

L'association de lutte contre l'homophobie dans le sport, Rouge direct, avait alors saisi le CSA, qui a répondu et averti Canal +. "Cet avis nous satisfait particulièrement car une Haute Autorité reconnaît le caractère homophobe de ces chants de supporters, récurrents dans les stades depuis des années", a écrit l'association dans un communiqué.

"Nourrir des préjugés homophobes dans le sport"

"Le caractère homophobe du chant des supporters était avéré et (...) sa diffusion, sans aucune distance, risquait de blesser des personnes et pouvait, perçue au premier degré, être de nature à nourrir des préjugés homophobes dans le sport", aurait déclaré le CSA, des propos relayés par l'association.



Et de continuer : "À quelques jours de la reprise du Championnat de France de football, ce recadrage du CSA est très important car il rend encore plus incompréhensible et inacceptable l'inertie et le silence des instances concernées (Ministère des Sports, LFP, FFF, Dilcrah) par les faits d'homophobie dans les stades".