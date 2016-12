Chants de Noël dans La Curiosité

REPLAY - La tradition des Christmas songs ,un repas gourmand à la Française et un chasseur d'orages.La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 22 décembre 2016.

par Coralie Lutinier publié le 22/12/2016 à 18:30

La tradition des Christmas songs

On prépare Noël en musique !

D'où vient cette tradition des artistes américains de chanter noël ?

C'est Georges Lang qui nous fait vivre Noël en musique avec son coffret de 4 CD Christmas à découvrir chez Warner music.

Retrouvez Georges Lang le samedi 24 décembre pour la veillée de Noël.



Christmas Georges Lang

Un repas gourmand à la Française

Saumon, huîtres, bûche, champagne...Vous êtes peut-être en train de vous demander ce que vous allez cuisiner pour le réveillon, quels produits choisir ! On vous aide à composer le repas gourmand à la française grâce à notre invitée Marie-Hélène Baylac.

Marie-Hélène Baylac professeure, agrégée d'histoire et passionnée de cuisine publie un livre hommage à la gourmandise Un repas gourmand à la française aux éditions Omnibus.



Un repas gourmand à la française

Chasseur d'orages

Un chasseur de phénomènes atmosphériques. Avec son appareil photo, notre invité parcourt le monde entier à la recherche des plus beaux orages, des plus grosses tornades et des éclairs les plus déchirants. Des aventures sous haute tension que nous fait vivre Nicolas Gascard.



Nicolas Gascard est l'auteur du livre Atmosphère publié aux éditions Slatekine

