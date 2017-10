Chantal Ladesou reprend "Satisfaction" des Rolling Stones

publié le 23/10/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui peut répondre à n'importe quelle question si on ne la lui pose pas.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a toujours quelque chose à dire et qui vient le prouver sur RTL.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui dans son nouvel album fait dire à son Chat : "S'il y a une autre vie après la vie, j'aimerais qu'on m'explique quel est l'intérêt de mourir?"

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui a la tête au Nord nuit et jour.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui n'aime pas le foot mais qui n'a rien contre un p'tit ballon.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui n'a pas son pareil… et c'est pas plus mal.

… Pierre Bénichou

Chantal Ladesou dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

