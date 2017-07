Chantal Ladesou prend un peu trop l'air au grès des Grosses Têtes

Best of 20.07.17

Chantal Ladesou très en forme, elle se lâche, elle se lâche même de partout, elle émet des pets mais elle dit qu'elle est bruyante mais ne sent pas, ce que ne confirme pas ses voisins de Grosses Têtes. Son mari déteste ça mais il s'y met. Pierre Bénichou est offusquer et Steevie soutien Chantal.

Quand Laurent Ruquier demande le nom de la dernière victoire de Napoléon, peut avant Waterloo, les Grosses Têtes citent les stations de métro sans résultat, c'est Gérard Jugnot qui se fait remonter les bretelles.

Les conseils de Cristina Cordula pour les soldes, Pierre Bénichou raconte sa chasse au pyjamas.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

