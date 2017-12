Chantal Ladesou, future porte-parole du gouvernement !

publié le 01/12/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui publie un livre où elle confirme qu'elle aime beaucoup "léché".

…Marcella Iacub





Une Grosse Tête qui aime coudre chez elle et en découdre à la radio.

… Caroline Diament





Une Grosse Tête qui a autant de mal à comprendre les questions qu’à y répondre.

… Chantal Ladesou





Une Grosse Tête qu'on pourrait surnommer "le miroir", puisqu'il passe son temps à réfléchir.

… François Rollin





Une Grosse Tête qui aura sûrement un jour une rue à son nom au Mans… ou au pire un tunnel.

… Steevy Boulay





Une Grosse Tête marseillaise qui monte plus souvent à Paris que sur une balance.

…Titoff



Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !