Chantal Ladesou encore à côté de la plaque dans les Grosses Têtes

Best of 18.07.17

publié le 18/07/2017 à 18:01

Pierre Bouby vient aux Grosses Têtes quand il est sur la touche, il rencontre Raphaël Mezrahi qui raconte ses souvenirs de deuxième division, mais ce n'est pas sans peine, il se fait mettre en boîte par Isabelle Mergault.Christine Bravo se lance dans une grande explication sur la soupe à la courge, et elle aussi se fait mettre en boîte. Pour le retour d'Isabelle Mergault, Laurent Ruquier place une première citation de Sacha Guitry mais elle n'est pas assez rapide et se fait souffler la réponse par Philippe Geluck. Heureusement la deuxième est encore de Sacha Guitry, et cette fois elle peut briller.

Chantal Ladesou ne comprend toujours rien et fait des rapprochements approximatifs, résultat Laurent Ruquier lui prédit une carrière de ventriloque sans marionnette.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Chantal Ladesou se lâche pendant l'émission Crédit : dailymotion