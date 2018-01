Champions Olympiques et Jay-Z et Beyoncé dans La Curiosité

publié le 31/01/2018 à 12:53

Première partie : Les champions des JO d'hiver

Killy, Goitschel, Fourcade, Grospiron, tous ces champions français ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques d'Hiver.

Dans un peu plus d’une semaine, le 9 février, c’est le démarrage des Jeux Olympiques d’hiver, en Corée du Sud…l’occasion pour nous de revivre les plus belles victoires Françaises aux JO.





On chausse les skis avec Isabelle Blanc, championne olympique de snowboard, et Bruno Kauffmann, journaliste et réalisateur de documentaires.

à lire : Le jour JO, comment ils sont devenus champions olympiques publié aux éditions Glénat

Le jour J.O

Deuxième partie : Portrait du couple Jay-Z et Beyoncé

Beyoncé et Jay Z durant un match de la NBA, le 2 mars 2016 à Las Angeles Crédit : SIPA

C'est le couple le plus célèbre et le plus influent de toute l’industrie musicale, les américains, Beyoncé/Jay Z… Vous avez forcément entendu une de leurs chansons … Un couple puissant qui a ses hauts et ses bas qu’il règle par chansons interposées !

Amour, tubes et scandales décryptés par le journaliste Olivier Cachin





> Beyoncé - "Crazy In Love" ft. JAY Z Date : 27/04/2016