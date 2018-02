Champagne et Chevaliers dans La Curiosité

publié le 14/02/2018 à 12:00

Première partie : L'histoire du champagne

Symbole du luxe à la française, vin des rois et roi des vins, le champagne a imposé sa réputation d’indispensable compagnon de fête partout dans le monde : le nombre de bouteilles vendues chaque année oscille entre 300 et 340 millions et le chiffre d’affaires de l’industrie dépasse les 4 milliards d’euros. Pourtant, saviez-vous que le vin de Champagne fut pendant longtemps dédaigné des Français, qui voyaient dans sa tendance à mousser un défaut ?



On découvre la pétillante histoire du champagne avec Pierre Rival.



à lire : Le champagne pour les nuls publié chez First éditions.



Le champagne pour les nuls

Deuxième partie : les chevaliers super-héros du Moyen-Âge

Bayard, Du Guesclin, Goedefroi de Bouillon… Ces justiciers en armure enchainent les exploits pour faire régner l’ordre dans la société médiévale. Oyes, oyez !

On vous présente ces super-héros du Moyen Age avec Gaëlle Renouvel, rédactrice en chef adjointe du Magazine ça m'intéresse Histoire.



ça m'intéresse Histoire mars 2018