César et soldes dans La Curiosité

publié le 09/01/2018 à 13:30

Première partie : Portrait du sculpteur César

Le sculpteur César a eu l’idée géniale de compresser les objets de notre quotidien…mais d’où lui est venue cette trouvaille ?



On découvre l'histoire de l’un des plus grands sculpteurs Français avec Bernard Blistène, directeur du musée d’art moderne, commissaire de l’exposition consacrée à César au Centre Pompidou.

à voir : L’exposition César, la rétrospective au centre Pompidou jusqu’au 26 mars.



exposition César, la rétrospective

Deuxième partie : l'histoire des soldes

Annuelles ou flottantes on a l’impression que les soldes ont toujours existé ! Les soldes commencent demain à 8h et vont durer jusqu’au 20 février … Mais au fait, quand et comment les soldes sont-elles nées ? Que veut dire le mot « soldes » ? Qui a eut l’idée de brader des invendus ?





Qui a eu cette idée folle un jour d'inviter les soldes ? c'est ce que l'on découvre avec notre sociétaire, l'historien Pierre Baron.