Lucas Belvaux est de retour sur grand écran. Le réalisateur du film Rapt sort son huitième long métrage intitulé Chez nous. Il met en scène Émilie Dequenne, Catherine Jacob et André Dussolier. Le film raconte l'histoire de Pauline, jeune infirmière et fille de communiste, qui se laisse séduire par un parti d'extrême-droite et devient sa candidate à l'élection municipale dans la ville d'Hénard.

"Chez nous" de Lucas Belvaux avec Catherine Jacob et André Dussollier

L'histoire : Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

