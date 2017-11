Castings et découvertes dans La Curiosité

publié le 02/11/2017 à 12:46

Première partie : Secrets d'un directeur de casting

Comment trouver la star parfaite d'un film ? Peut-on se tromper et de passer à côté d’un comédien ? Quels sont les pièges tendus aux comédiens ? Qui leur donne la réplique ?

Comment se déroule un casting de cinéma ? C’est ce que nous dévoile le directeur de casting Gérard Moulévrier.



à lire : L'homme qui fait briller les étoiles paru aux éditions Plon.



L'homme qui fait briller les étoiles

Deuxième partie : Découvertes qui ont changé le monde

On va remonter à nos origines et voir comment les nouvelles technologies révolutionnent l'image de nos ancêtres Homo Sapiens.

Ce voyage dans le temps nous est proposé par le paléontologue Yves Coppens et Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir.

A lire : Les 70 découvertes qui ont changé le monde, un numéro exceptionnel de Sciences et Avenir ,dont RTL est partenaire

Sciences et Avenir novembre 2017