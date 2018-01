Casey Afflek renonce à remettre l'Oscar de la meilleure actrice

publié le 26/01/2018 à 12:02

Elle aurait été probablement l'une des séquences les plus attendues et commentées des Oscars à l'ère du mouvement #MeToo : Casey Affleck, acteur oscarisé l'année dernière pour son rôle dans Manchester by the Sea, en train de remettre la statuette de la meilleure actrice à Frances McDormand, Saoirse Ronan ou Meryl Streep.



C'est une tradition aux Oscars : l'acteur récompensé de cette distinction se doit, l'année suivante, d'être celui ayant la lourde responsabilité d'annoncer la gagnante de l'année suivante (et vice versa). Casey Affleck a préféré renoncer à cette tradition, ont annoncé son attachée de presse et l'Académie américaine des arts et sciences, jeudi 25 janvier.

"Nous apprécions la décision de maintenir l'attention sur le spectacle et les belles œuvres de cette année", a déclaré un porte-parole de l'Académie sans donner plus de précision concernant ce changement de programme.

Des accusations de harcèlement sexuel

La réponse se trouve peut-être dans l'histoire : Casey Affleck a été accusé de harcèlement sexuel par Amanda White et Magdalena Gorka, respectivement productrice et directrice de la photographie de I'm Still Here, réalisé par Affleck.



L'acteur-réalisateur a toujours nié en bloc les accusations. L'affaire s'est finalement réglée à l'amiable pour un montant tenu secret.



L'année dernière, Brie Larson, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Room, avait pour ces même raisons refusé d'applaudir l'acteur au moment de sa remise de prix. Une pétition avait par ailleurs été lancée sur le site Change.org pour demander à l'Académie d'interdire à Casey Affleck de remettre ce prix. Elle avait recueilli près de 20.000 signatures.