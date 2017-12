publié le 18/12/2017 à 12:30

"Des racines et des ailes" célèbre ses 20 ans !

Des Racines et Des Ailes fête cette année ses vingt ans. En deux décénies et plus de 420 numéros, l’émission culturelle de France 3 n’a jamais renié son ambition originelle : comprendre le passé pour éclairer le présent et mieux préparer l’avenir. Conjuguer proximité et ouverture sur le monde, préservation du patrimoine et rencontres humaines.



À cette occasion, les éditions du Chêne publient Trésors de France afin et propose de découvrir ou redécouvrir la France métropolitaine en treize itinéraires, de l’Arc atlantique sur la façade ouest à la Route Napoléon dans le sud-est ; des Pyrénées à la Baie de Somme ; des châteaux de la Loire aux beautés sauvages de la Corse…

"Trésors de France", préfacé par Carole Gaessler, aux éditions du Chêne

La journaliste Carole Gaessler préface ce livre dont les textes sont de Guillaume Evin. L'ouvrage est ainsi présenté : "En vingt ans et plus de 420 numéros, l’émission culturelle n’a jamais renié son ambition originelle : comprendre le passé pour éclairer le présent et mieux préparer l’avenir. Conjuguer proximité et ouverture sur le monde, préservation du patrimoine et rencontres humaines. À cette occasion, ce bel ouvrage vous propose de (re)découvrir la France métropolitaine en treize itinéraires, de l’Arc atlantique sur la façade ouest à la Route Napoléon dans le sud-est ; des Pyrénées à la Baie de Somme ; des châteaux de la Loire aux beautés sauvages de la Corse…".

(Re)découvrez les régions de France avec Pernaut

A l'approche des fêtes de fin d'année, Jean-Pierre Pernaut est de retour avec une nouvelle éditions de son Almanach des régions. Les différentes thématiques de cet ouvrage s’articulent toujours autour de la chronique phare du présentateur, La rubrique du 13 heures, qui fait découvrir aux téléspectateurs un village, une ville ou un site méritant que l’on s’y attarde.



Dautres rubriques sont à retrouver dans ce guide comme par exemple Folklore, Un jour, une image, Comme on dit chez nous, Promenons-nous dans les bois, Le chiffre du jour et l’incontournable rubrique gastronomique Les recettes du week-end.

"L'almanach 2018 des régions" de Jean-Pierre Pernaut, chez Michel Lafon

Et pour cette édition 2018, voici les nouvelles venues : Le bon mot, dans laquelle la langue française est à l’honneur grâce à des jeux de mots, des calembours, des citations et autres pensées philosophiques ou humoristiques… Mais également Kézako, qui met en lumière des objets insolites, typiques de chaque région.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

