Carla Bruni et sociétés secrètes dans La Curiosité

publié le 27/11/2017 à 13:00

Première partie : Portrait de Carla Bruni

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, ça fait 10 ans… et pourtant peu de gens croyaient à l’histoire d’amour à ses débuts… Mais qui est vraiment l’ex première dame ?

La journaliste Besma Lahouri nous brosse le portrait de Carla Bruni.



à lire : Carla une vie secrète publié aux éditions J'ai lu

Carla une vie secrète

Deuxième partie : Les pouvoirs des sociétés secrètes

Les Illuminatis, les Skull and Bones, la société Thulé…certaines n'existent plus, d'autres ont encore du pouvoir.

Loin des fantasmes qui entourent les sociétés secrètes, Vincent Mottez vous dévoile leur vraie place dans l'Histoire.



à lire : Sociétés secrètes, leur véritable histoire paru aux éditions First.



Sociétés secrètes, leur véritable histoire