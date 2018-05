Les membres du jury Lolita Chammah, Paul Sturz et Kim Longinotto à la projection de "Le Livre d'image"

Fabrice Aragno, Nicole Brenez, Mitra Farahani et Jean-Paul Battaggia à la projection de "Le Livre d'image"

Perdo Almodovar à la projection de "Ash Is Purest White"

Jia Zhangke et Zhao Tao à la projection de "Ash Is Purest White"

Bella Hadid à la projection de "Ash Is Purest White"

publié le 11/05/2018 à 21:28

Bella Hadid a illuminé le tapis rouge à Cannes vendredi 11 mai, à la projection du film Ash Is Purest White. Le réalisateur du film chinois Jia Zhangke et l'actrice Zhao Tao ont également monté les marches du Palais des festivals.





Mais ce qui a surtout été remarqué, c'est la grande absence du réalisateur Jean-Luc Godard, qui n'est pas venu présenter son film ovni Le Livre d'image. Quatre membres de l'équipe de son film ont effectué la montée des marches sans lui. Il n'était déjà pas présent à Cannes au moment de ses précédentes sélections, en 2010 et 2014.



La sélection de Jean-Luc Godard cette année à Cannes est particulièrement symbolique, 50 ans après le Festival interrompu de mai 68. À un moment où la France était en grève, Godard avait alors été en tête, aux côtés de François Truffaut, de la révolte pour exiger l'arrêt de la compétition par solidarité avec le mouvement étudiant et ouvrier.