04/04/2018

Parallèlement à la Bourse Dumas, qui récompense des étudiants en journalisme radio, RTL organisait les 3 et 4 avril 2018 la quatrième édition du #RTLchallenge journalisme numérique, afin de remporter un contrat en alternance au sein de la rédaction numérique de la 1ère radio de France. Et les deux lauréates sont : Camille Schmitt (Sciences Po Paris) et Marie Sasin (Sciences Po Paris).



Cette année, les 7 candidats devaient travailler sur différents sujets : l'héritage de Johnny Hallyday, les grèves en France et le Parti socialiste. À l'issue de cette journée, le jury présidé par Nicolas Domenach a rencontré chacun des candidats individuellement.

Le jury 2018, présidé par Nicolas Domenach, éditorialiste politique, était composé de : Antoine Daccord, directeur de la Rédaction numérique et du développement, Isabelle Morini-Bosc, journaliste médias, Nathalie Renoux, journaliste, Charlotte Pascal, responsable de la rédaction numérique, Sylvain Zimmermann, responsable adjoint de la rédaction numérique, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’Information et Jean-Daniel Colom, directeur adjoint de la rédaction.